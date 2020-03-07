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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 وإصابة 430 بكورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 430 حالة، حيث تم الكشف عن 93 حالة منها، الجمعة فقط، بينما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 8.
ووفقا لبيان مدير جهاز الطوارئ والتنسيق الصحي في إسبانيا، فيرناندو سيمون، خلال مؤتمر صحفي، فإن جميع الحالات تم التعرف عليها وبصدد احتوائها الآن، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض معدلات العدوى في بعض المناطق.
وأكد أيضا أن نحو 30 شخصا قد تعافوا من المرض، إلا أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد لا تزال نشطة.
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