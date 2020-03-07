شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 177 قتيلاً والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 ارتفع عدد عدد قتلى الفصائل الموالية لـتركيا في معارك العاصمة الليبية طرابلس إلى 117، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

Advertisements وارتفع عدد المجندين الذين وصلوا طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقا، بحسب المصدر نفسه. أما عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب فبلغ بحسب المرصد نحو 1900

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