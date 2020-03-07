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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي يطّلع على احتياجات الصيادين والصعوبات التي تواجه مهنة الصيد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، اليوم السبت، الأخ علي سلام، رئيس جمعية صيادي خليج صيرة التعاونية السمكية.
وخلال اللقاء، استمع الوالي إلى هموم الصيادين المنتسبين للجمعية واحتياجاهتم، وأهم خطط الجمعية ومبادراتها التي تسعى من خلال لتذليل المعوقات التي تواجه مهنة الصيد في العاصمة عدن.
وأكد الوالي حرص المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال لجانه المختصة دعم الجمعيات التعاونية بشكل عام وجمعية صيادي خليج صيرة بشكل خاص لتوفير أفضل الخدمات والظروف الملائمة للصيادين وتقديم العون لهم، بما يمكنهم من ممارسة مهنتهم بكل سلاسة ويُسر.
بدورهم رئيس جمعية الصيادين بخليج صيرة التعاونية السمكية شكر قيادة الانتقالي على تفاهمهم ودعمهم للجمعية.
حضر اللقاء علي محسن السليماني، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي شبوة.
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