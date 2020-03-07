اليمن.. سقوط جرحى إثر انفجار استهدف سيارة تابعة للأمن في لودر

السبت 7 مارس 2020

سقط عدد من الجرحى المدنيين اثر انفجار قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للاجهزة الامنية في مديرية لودر بمحافظة ابين ظهر اليوم السبت .



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وقال مصدر أمني ان عدد من الاطفال اصيبوا اثر انفجار قنبلة كانت تحت سيارة اسعاف تابعة للقوات الخاصة في مديرية لودر بالقرب من فرزة المدينة.

وبين المصدر ان الاطفال نقلوا الى مستشفى محنف في المدينة مشيرا ان اصاباتهم كانت طفيفة .