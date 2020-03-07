شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم يمني وضع صورة الحوثي على عملة سعودية والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلنت السعودية القبض على مواطن يمني نشر على حسابه عبر موقع "تويتر" تغريدة فيها صورة لزعيم الجماعة المتمرد عبد الملك الحوثي، على عملة ورقية سعودية.

Advertisements وقالت سلطات محافظة جدة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، على موقع تويتر إن الجهات الأمنية "ضبطت في جدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي".

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