عاجل.. الخارجية اليمنية تعلن عن عدة تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا

السبت 7 مارس 2020

أعلنت الخارجية اليمنية، قبل قليل اليوم السبت، 07/آذار/2020، عن مجموعة تدابير لمنع تفشي فيروس كورونا.



وقال بيان للخارجية، إنه وحرصا على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ونظرا لانتشاره في الكثير من البلدان بشكل كبير لاسيما في إيران التي لا تحترم مسئوليتها ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين منها، واستنادا إلى قرار اللجنة المعنية، تعلن وزارة الخارجية الإجراءات الاحترازية التالية:

1. تجدد الدعوة للمواطنين اليمنيين الالتزام بحظر السفر الى إيران، تحت اي ظرف، وتذكر بقرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران في ٢ اكتوبر ٢٠١٥.

2.دعوة المواطنين اليمنيين إلى عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كرونا الجديد بشكل كبير.

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3. على جميع المواطنين الأجانب الراغبين بزيارة اليمن عبر طيران اليمنية او طيران الأمم المتحدة او الشركات الاخرى، أو عبر المنافذ البرية او البحرية، ضرورة الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو احدى الدول الأخرى المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير خلال ال١٤ يوما السابقة لوصولهم.

4. تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت، وحتى اشعار أخر، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير، ويستثنى من ذلك من يقدم ما يثبت عدم اصابته بفيروس كورونا.

5. على الشركات الناقلة الى اليمن وخدمات طيران الامم المتحدة وشركات النقل الجماعي البري الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين وتسليمه عند الوصول الى مطارات و المنافذ اليمنية.

6. سيتم تحديث الاجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفقا لقرار اللجنة الوزارية المعنية