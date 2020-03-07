شبوة.. طائرات أمريكية تلقي منشورات تدعو للإبلاغ عن قيادات القاعدة

السبت 7 مارس 2020

ألقت طائرات يعتقد أنها أمريكية، فجر اليوم، منشورات في عدد من المناطق تابعة لمحافظة شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء.



وذكرت مصادر محلية أن منشورات القيت تطالب المواطنين بالإبلاغ عن قيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتعرض عليهم مكافئات مالية مقابل ذلك.

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وبحسب المصادر، تضمنت المنشورات الملقاة في "بيحان ومرخة العليا ومنطقة خورة" وهي مناطق محاذية لمحافظة البيضاء أسماء وصور قادة في التنظيم مطلوبون وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة الى أرقام للتواصل.

وتضنت المنشورات مكافأة مالية تصل الى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.

كما تضمنت المنشورات عبارات مثل "تخلص من فوضى القاعدة وامن مستقبلك. قدم معلومات"، و "لا تسمح للقاعدة بتعريض إخوانك للخطر. احم نفسك وعائلتك وقبيلتك" و عبارة تقول إن "القاعدة لا تستطيع حماية قادتها، فكيف ستستطيع حمايتك"