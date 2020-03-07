شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بعودة نشاط الرياح في وادي حضرموت خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 توقعت جهات الطقس ارتفاع درجات الحرارة بمناطق وادي حضرموت خلال الأيام المقبلة.

Advertisements ونوهت إلى أنه سيستمر نشاط الرياح الجنوبية المُثيرة للأتربة أيضاً على تلك المناطق. ولفتت إلى أن أجواء مناطق حضرموت ستتأثر باستمرارية نشاط سحب القرن الأفريقي.

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