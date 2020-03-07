هيئة المساجد الايرانية توقف صلاة الجماعة حتى اشعار آخر

السبت 7 مارس 2020

أعلنت هيئة المساجد في طهران، اليوم، وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر.



وتأتي هذه الخطوة في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومع ظهور فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وانتشاره في 81 دولة اتخذت دول تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى مساء أمس الأربعاء سبب 3221 حالة وفاة، و94 ألفا و380 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثار حالة رعب في العالم