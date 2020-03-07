شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات لـ 61.. تسجيل 3 حالات جديدة بـ«كورونا» في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم “الصحة الكويتية” عبدالله السند، أن الحالات الثلاث الجديدة كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إيران. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 61 حالة حتى الآن، شفيت منها حالة واحدة في وقت سابق.

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