شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وقال تيمور علي، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث، إن ثمانية أطفال من بين هؤلاء الذين توفوا في الإقليم .
وأصيب 22 شخصا آخرين، خلال الأمطار التي استمرت خلال اليومين الماضيين، و أسفرت عن الحاق أضرار بـ38 منزلا ومبنى بإحدى المدارس.
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