شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بسبب أمطار غزيرة احدثت اضرارا جسيمة في إقليم خيبر باختونخوا شمالي غربي باكستان.

وقال تيمور علي، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث، إن ثمانية أطفال من بين هؤلاء الذين توفوا في الإقليم .

وأصيب 22 شخصا آخرين، خلال الأمطار التي استمرت خلال اليومين الماضيين، و أسفرت عن الحاق أضرار بـ38 منزلا ومبنى بإحدى المدارس.