شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها في القاهرة للعودة والان نبدء بالتفاصيل

• عزل ١٠٤ كويتيين وصلوا إلى مطار الشيخ سعد قادمين من النجف العراقية أهابت سفارة دولة الكويت في القاهرة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل معها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن. فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وصول ١٠٤ كويتيين إلى مطار الشيخ سعد قادمين من مدينة النجف العراقية ، وأكدت أنهم خضعوا للإجراءات الصحية اللازمة في المطار وتم نقلهم بواسطة حافلات إلى الحجر الصحي في منتجع الجون.

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