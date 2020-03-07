شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تحظر رحلاتها الجوية إلى إيطاليا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت جورجيا وقف كافة رحلات الطيران من وإلى إيطاليا التى تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4636 أمس الجمعة، مقارنة بنحو 3800 شخص أمس الأول الخميس.

وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 ، من 148 بين يومى الخميس والجمعة، وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523 ، من 414 خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون العناية المركزة من 351 إلى 426 شخصا- وهو رقم يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من نفاد الأماكن الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات .