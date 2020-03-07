شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تحظر رحلاتها الجوية إلى إيطاليا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 ، من 148 بين يومى الخميس والجمعة، وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523 ، من 414 خلال اليومين الماضيين.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون العناية المركزة من 351 إلى 426 شخصا- وهو رقم يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من نفاد الأماكن الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات .
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