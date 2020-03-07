شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. إجراء جديد لمنع وصول كورونا إلى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات إنه لن يُسمح للطلبة وكذلك العاملين في المنشآت التعليمية كافة "الحكومية والخاصة" والقادمين من السفر، من دخول المنشآت التعليمية قبل التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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