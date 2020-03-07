شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى إثر غارات جوية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قتل ثمانية مسلحين من حركة طالبان وأصيب خمسةٌ آخرون على الأقل بجروح، إثر غارات جوية استهدفت تجمعات لمسلحي الحركة في إقليم بلخ شمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان لفيلق شاهين "209" التابع للجيش الأفغاني، أن الغارات استهدفت تجمعات لمسلحي حركة طالبان في وسط إقليم بلخ، فيما تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف عبوة ناسفة وإبطال مفعولها.

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