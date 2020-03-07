وفاة نائبة بالبرلمان الإيراني بعد إصابتها بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت أن فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا في مؤشر آخر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة.

وإيران أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس خارج الصين وسجلت حتى يوم الجمعة 4747 حالة إصابة.

وتوفيت النائبة المنتمية للتيار المحافظ من طهران يوم الجمعة. ولم تذكر الوكالة إن كانت أضيفت للعدد الرسمي المعلن للوفيات نتيجة الفيروس والذي بلغ 124 حالة حتى يوم الجمعة.

وفي الثاني من مارس آذار أعلنت تسنيم وفاة محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد الإصابة بفيروس كورونا.