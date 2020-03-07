انت الان تتابع هونج كونج تحث سكانها على تأجيل السفر غير الملح للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نبهت حكومة هونج كونج سكان المدينة إلى ضرورة تأجيل كل الرحلات غير الأساسية إلى خارج البلاد بعد تزايد انتشار فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم.
وحذرت هونج كونج من السفر إلى كوريا الجنوبية ومناطق إميليا-رومانيا ولومباردي وفينيتو بإيطاليا.
ولكن الحكومة قالت إن على كل المسافرين إلى خارج هونج كونج التفكير الآن في إلغاء خطط سفرهم. وأعلنت هونج كونج عن 106 حالات إصابة بفيروس كورونا وعن وفاة شخصين خلال الأسابيع الستة الماضية وذلك طبقا لمسؤولي الصحة بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج تحث سكانها على تأجيل السفر غير الملح للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.