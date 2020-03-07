دايملر الألمانية تستأنف إنتاج السيارات في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف رئيس شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات أولا كلينيوس أن شركته تستأنف الإنتاج حاليا في الصين، على نحو تدريجي عقب عطلة بداية العام الصيني التي تم تمديدها بسبب تفشي وباء كورونا.



وقال كلينيوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في عددها الصادر، السبت، إن الأزمة ستخلف آثارا على الشركة، وقال: "لا يمكننا التنبؤ الآن بحجم التداعيات، لكن الواضح أن الضرر سيصيب الإنتاج والمبيعات".

حذر رئيس شركة "دايملر" من العودة إلى القومية الاقتصادية على خلفية وباء كورونا المستجد، وأضاف: "مثل هذه الأحداث توضح مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، ولكن عالما بدون تقسيم عالمي للعمل سيكون أقل نجاحا".

ويرى كلينيوس أنه سيكون من قبيل الخطأ أن تدير كل دولة الاقتصاد مستقبلا على نحو قومي، موضحا أن التشابك العالمي هو ما أدى إلى النمو الاقتصادي على مدار العقود الماضية.

وقال: "يتعين علينا الدفاع عن ذلك، والبحث في الوقت نفسه عن مواطن الضعف، وأين يمكن تحقيق المزيد من الأمن لسلاسل التوريد".

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ عتبة الـ100 ألف في العالم مع تزايد انتشار المرض، وأعلنت الصين، السبت، عن 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوبي (وسط) حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس "مقلق جداً".

وفي المجمل، سجلت 92 دولة إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 3500 شخص وأصاب أكثر من 100 ألف.

وبعد الصين، الدول الأكثر تأثراً بالمرض هي كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وفرنسا.

والجمعة سجّلت الأراضي الفلسطينية وصربيا والفاتيكان وسلوفاكيا وبيرو وتوجو وبوتان أولى الإصابات على أراضيها.

وفي حين أن الخوف يتزايد في الأسواق المالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا للطمأنة بأن الأسواق "ستنتعش". ودعا الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات فائدته لتحفيز الاقتصاد.