إرتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 177 قتيلاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد عدد قتلى الفصائل الموالية لـتركيا في معارك العاصمة الليبية طرابلس إلى 117، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.



وارتفع عدد المجندين الذين وصلوا طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقا، بحسب المصدر نفسه.

أما عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب فبلغ بحسب المرصد نحو 1900

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