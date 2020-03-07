إيران.. تسجيل 21 حالة وفاة و1576 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 21 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

Advertisements و توفيت اليوم السبت، 07/آذار/2020، نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا. وأكدت وكالة تسنيم الايرانية، وفاة النائبة في البرلمان الايراني فاطمة رهبر بسبب إصابتها بالفيروس. وأصيب العشرات من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس كورونا، وفق ما أكدت مصادر رسمية إيرانية

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