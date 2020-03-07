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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المساجد الايرانية توقف صلاة الجماعة حتى اشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت هيئة المساجد في طهران، اليوم، وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر.
وتأتي هذه الخطوة في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومع ظهور فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وانتشاره في 81 دولة اتخذت دول تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى مساء أمس الأربعاء سبب 3221 حالة وفاة، و94 ألفا و380 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثار حالة رعب في العالم
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