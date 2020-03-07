أرقام مخيفة لحصيلة وفيات كورونا بالصين.. ومأساة جديدة على متن سفينة سياحية

يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح والانتشار السريع في البلاد، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن 28 وفاة و 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3073 وفاة و80813 إصابة حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط البلاد)، والتي سجلت أيضا 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في جميع أنحاء الصين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 99 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 1678 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 55404 أشخاص، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 248 حالة ليصل إلى 5489 حالة.

وأضافت أن 26730 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس الإبلاغ عن 24 حالة وافدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، بما في ذلك 17 حالة في مقاطعة قانسو و3 حالات في بكين و3 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة المبلغ بإصابتها بالفيروس إلى 60 حالة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبنهاية أمس، تم تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 51 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جانبها، فرضت مقاطعة هوبي بوسط الصين حظرا تاما على تناول الحيوانات البرية ومنتجات الحياة البرية، في مسعى لحماية حياة الناس وصحتهم.

ومررت الهيئة التشريعية للمقاطعة قرارا بشأن الحظر والذي دخل حيز التنفيذ على الفور، حيث يشمل الحظر جميع الحيوانات البرية الأرضية، بما في ذلك تلك التي يتم تربيتها في الأسر، والكائنات البرية المائية النادرة والمعرضة لخطر الانقراض الخاضعة لحماية رئيسية، علاوة على الكائنات الأخرى التي تحظرها القوانين واللوائح.

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وفي سياق آخر، قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس إن ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 46 شخصا الذين تم اختبار إصابتهم بفيروس كورونا على متن سفينة جراند برنسيس السياحية التى ترسو قبالة سان فرانسيسكو، جاءت نتائجهم إيجابية، وما زال مصير أكثر من 3500 راكب وطاقم مكون من أكثر من 50 دولة غير واضح، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال بينس إنه تم تسجيل 21 نتيجة إيجابية - 19 من أفراد الطاقم واثنين من الركاب - وأن "أولئك الذين يحتاجون إلى الحجر الصحى سيتم عزلهم، أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية سوف يتلقونها، وحث الأمريكيين المسنين على التفكير بعناية فى القيام برحلات بحرية فى المستقبل خلال الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك القليل من التفاصيل حول المكان الذى سيتم فيه نقل الركاب الخاضعين للحجر الصحى على متن السفينة والمرضى. فى السابق، كانت المواقع العسكرية تستخدم فى الحجر الصحى لاستضافة المصابين على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، الراسية قبالة يوكوهاما اليابانية. بالنسبة لجراند برنسيس، اشتكى بعض الركاب بالفعل من التعامل مع هذا الوضع، قائلين إنهم علموا بحالات الإصابة بفيروس كورونا من تقارير وسائل الإعلام، وهناك مخاوف لدى أحد الركاب الذى يعانى من سرطان المرحلة الرابعة. حسبما نشر وقع "اليوم السابع".

ويوجد 2422 ضيفًا و1111 من طاقم السفينة، مع أكثر من 140 بريطانيًا وأربعة أستراليين.

وفي الوقت نفسه أبلغت فلوريدا عن مقتل شخصين، أول حالات وفاة من الولايات المتحدة خارج الساحل الغربي. وقال مسئولو الصحة إن شخصين في السبعينيات من العمر كانا قد سافرا إلى الخارج توفيا ، أحدهما في مقاطعة سانتا روزا والآخر بالقرب من فورت مايرز. عدد القتلى في الولايات المتحدة الآن 16.

على الصعيد العالمى قتل الفيروس الآن ما يقرب من 3500 شخص وأصاب أكثر من 100000 فى 92 دولة ومنطقة. أصبحت إيطاليا وإيران أحدث النقاط الساخنة مع ارتفاع حاد في الحالات المؤكدة ، حيث سجلت 4636 و 4747 على التوالى.

فى الصين تم تأكيد 99 حالة جديدة، و29 حالة وفاة حتى منتصف ليل الجمعة. فى بيانات رسمية صدرت يوم السبت، انخفضت صادرات الصين بنسبة 17.2%، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2019 خلال الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وانخفضت الواردات بنسبة 4%.