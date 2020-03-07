اعلنت ​وزارة​ النقل السورية "ايقاف الرحلات إلى ​الكويت​ عبر ​مطار دمشق الدولي​ وذلك بناءً على قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية توقف مؤقتاً الرحلات الجوية من وإلى الكويت ولمدة إسبوع وذلك ضمن الاجراءات الصحية الوقائية بسبب ​فيروس كورونا​".

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