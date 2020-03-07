الصحة الإيرانية: إرتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 145 والإصابات إلى 5823

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن "وفاة 21 شخصا ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 145"، كاشفة عن إرتفاع عدد الإصابات إلى 5823​​​​​​​.

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