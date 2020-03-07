الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 19

اعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل حالتين مؤكدتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك عدد الإصابات تسعة عشر حالة مؤكدة، فيما جرى وضع العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.
واشارت الوزارة في بيان الى ان "الحالتين الجديتين تتعلقان بفرد من العائلة المصابة سابقا، وأخرى لمواطن جزائري عائد من بلد أوروبي".
كما أكدت الوزارة أن "التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس".
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