كشفت إحصائيات ​وزارة الصحة​ البحرينية حول فايروس ​كورونا​، عن رصد 6 ​حالات​ جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة. وأظهرت الإحصائيات أيضاً، أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصاً طبياً، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة. وبقيت عدد حالات التعافي 4 حالات حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 إصابات جديدة بكورنا في البحرين والعدد يرتفع إلى 62 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.