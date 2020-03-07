مسؤولة الاعلام بكازينو لبنان: لم يتخذ اي قرار بعد باقفال الكازينو

أعلنت مسؤولة الاعلام في ​كازينو لبنان​ رنا وهبه انه "لم يتخذ اي قرار بعد باقفال كازينو لبنان حتى ​الساعة​، ونحن تحت القانون، واذا ارتأت اللجنة المكلفة والجهات المختصة ضرورة الاقفال وطلبت ذلك، سنقفل".

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