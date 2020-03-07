أعلنت ​جامعة بيروت العربية​، الاستمرار بتعليق الدروس حتى صباح يوم الإثنين في 16 منه، والاستعاضة عن الحضور باعتماد منهجية التعليم بالوسائط الإلكترونية. علما أن المراجعات الإدارية والمالية والأكاديمية كافة، ستتم حصرا عبر البريد الالكتروني أو الهواتف الخاصة بالجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة بيروت العربية: الإستمرار بتعليق الدروس حتى 16 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.