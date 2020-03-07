نقابتا محامي بيروت وطرابلس: التوقف عن حضور الجلسات لمدة اسبوع

أعلنت نقابتا المحامين في ​بيروت​ وطرابلس، في بيان، "التوقف عن حضور الجلسات لمدة أسبوع ابتداء من صباح الإثنين الواقع فيه 9/3/2020، وعدم القيام بالمراجعات إلا الضرورية والملحة منها أو التي تتضمن مهلا محددة، أمام المحاكم والدوائر الرسمية كافة، نظرا للأوضاع الإستثنائية التي تمر فيها البلاد، على الصعيد الصحي، وتماشيا مع القرارات والإجراءات الوقائية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​، وحرصا من نقابتي بيروت وطرابلس على الصحة و​السلامة العامة​".

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