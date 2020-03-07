العبسي التقى المعزين بشقيقه وشكر من واساه

شكر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، لكل من واساه بوفاة شقيقه الدكتور ميشيل في المهجر، سواء أكان عبر الحضور شخصيا أو الاتصال هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إيفاد ممثلين عنه. وخص بالشكر رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لايفادهما ممثلين عنهما لتقديم واجب العزاء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لاتصاله الهاتفي.
وكان العبسي استقبل المعزين بعد ظهر امس في المقر البطريركي في الربوة، ومن ابرزهم: وزيرة المهجرين غادة شريم عطا ممثلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس امين الجميل والنواب: نعمة طعمة، سليم خوري، نقولا صحناوي، ادي معلوف وجورج عقيص ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
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