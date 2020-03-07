العبسي التقى المعزين بشقيقه وشكر من واساه

شكر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، لكل من واساه بوفاة شقيقه الدكتور ميشيل في المهجر، سواء أكان عبر الحضور شخصيا أو الاتصال هاتفيا أو عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أو إيفاد ​ممثلين​ عنه. وخص بالشكر رئيسي الجمهورية العماد ​ميشال عون​ و​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لايفادهما ممثلين عنهما لتقديم واجب العزاء ورئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ لاتصاله الهاتفي.

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وكان العبسي استقبل المعزين بعد ظهر امس في المقر البطريركي في ​الربوة​، ومن ابرزهم: وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ عطا ممثلة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، النائب ​ميشال موسى​ ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس ​امين الجميل​ والنواب: ​نعمة طعمة​، ​سليم خوري​، ​نقولا صحناوي​، ​ادي معلوف​ و​جورج عقيص​ ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​