جميل السيد: لبنان يتجه للتفاوض وعدم الدفع والظروف لصالحنا

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى ان "الإثنين إستحقاق دفع اليوروبوند، و​لبنان​ يتجه للتفاوض وعدم الدفع! الظروف لصالحنا: ​العالم​ منشغل ب​الكورونا​، وأسواق ​المال​ الدولية تتهاوى، وسعر ​النفط​ نزولاً، والذين إشتروا سنداتنا بالرخص كانوا يعرفون أنهم يخاطرون كثيراً، ويللي بيخاطر بهاللعبة أو بيربح كتير أو بيخسر كتير، دعوهم يخسرون". وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الشركات المالية الخارجية التي إشترت سنداتنا بعد 17 ت١، كانت تعرف وضع لبنان ومع ذلك إشترت السندات لأنها راهنت أو كان لديها تطمينات أنّ ​مصرف لبنان​ سيسددها بسعر أعلى، يعني لعبوا لعبة قمار، ونحنا مش مجبورين نربّحهم".

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