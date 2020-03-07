وزير السياحة يصدر تعميماً بإقفال الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة لغاية 15 أذار

أصدر وزير السياحة رمزي المشرفية تعميماً طلب فيه من "أصحاب ومستثمري الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، بالإقفال بدءاً من تاريخ اليوم السبت الموافق فيه 7 آذار 2020 ولغاية يوم الأحد الموافق فيه 15 آذار 2020 ضمناً".
وتوجّه من المؤسسات السياحية كافة وبمختلف فئاتها، طالباً منها "التقيّد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحّة العامّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا"، وكلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.
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