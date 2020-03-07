النشرة: وفاة شاب بعد سقوطه من مبنى سكني في محلة زاروب عنتر في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وفاة تشاب بعد سقوطه من مبنى سكني في محلة زاروب عنتر في صيدا. وقد حضر على الفور عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ و​القوى الأمنية​ للتحقيق بالحادث وكشف ملابساته. إضغط للمزيد

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