طالب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الإمام الشيخ ​عبد الامير قبلان​ المؤمنين بالتضرع الى الباري عز وجل ان يحفظهم ويمن على المرضى بالشفاء ويكشف السوء والضر عن شعوبنا ويجنب بلادنا البلاء والوباء، وعلى اللبنانيين اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من تفشي فيروس الكورونا بما يحفظ سلامتهم ويحمي وطنهم، ولاسيما ان واجبهم الشرعي والوطني والإنساني يحتم عليهم التعاون مع الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الفيروس والامتثال الى توجيهات ​وزارة الصحة​ والجهات الطبية للحؤول دون تحوله الى وباء، ولا يجوز تكتم المصابين بهذا الفيروس وعليهم الامتثال الى تعليمات الجهة المختصة حفظاً لانفسهم واهلهم واخوانهم. وندعو الجميع الى التقليل من التجمعات في المساجد والحسينيات والمناسبات المختلفة، حفظاً على سلامتهم ودعماً للجهود المبذولة في محاصرة هذا الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: على اللبنانيين اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من تفشي فيروس الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.