انتهى الاجتماع الرئاسي الاقتصادي المالي برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا . وقد حضر اللقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الاجتماع الرئاسي الاقتصادي المالي في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.