ناصيف حتي اتصل بنظيره التونسي وأكد ادانة لبنان للتفجير الارهابي

أجرى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا هاتفيا بنظيره وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، وأعرب عن تضامن ​لبنان​ وإدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الذي تعرضت له تونس يوم أمس، وتقدم تعازيه بالشهداء الذين سقطوا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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