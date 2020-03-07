وكان بوتن، الذي وصل إلى الكرملين مع بداية الألفية، أثار مفاجئة في يناير بعد إعلانه أن روسيا تتجه إلى تعديل دستور 1993، في مبادرة جرى تفسيرها بأنها وسيلة للتحضير لما بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في عام 2024.
وقال بوتن (67 عاما) خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني في إيفانوفا (وسط روسيا)، "ليس فقط أنني لا أريد البقاء في السلطة".
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وأضاف "لكن وضع مخطط غير مقبول للبلاد أو يؤدي إلى إضعافها فقط للحفاظ على السلطات، فهذا ما يخيفني وما لا أرغب فيه".
وشدد على أن التعديلات المقترحة "لا علاقة لي بها نحن نقترح تعديلات لـ30 أو 50 عاما على الأقل وليس لـ5 أو 10 أعوام".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتن يحسم جدل تمديد ولايته.. "هذا لا أرغب فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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