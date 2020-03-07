ضبط 15 طن "كيماويات" مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 15 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات غير مرخص بمنطقة برج العرب.
البداية كانت بمعلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد حيازة مالك مصنع منظفات صناعية غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب، كميات كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر.
استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثرت على 15 طن "مواد كيماوية، كلوريد المغانسيوم" تدخل في صناعة المنظفات، معبأة داخل براميل مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.
تحرر المحضر القانوني في قسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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