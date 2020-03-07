الداخلية: ضبط 43 قطعة سلاح و158 قضية مخدرات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري، بحوزة 42 متهمًا في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ 49182 حكم قضائي متنوع.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية؛ تم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين، والذين ارتكبوا 11 حادث متنوع، كما تم ضبط 158 قضية مخدرات بحوزة 173 متهمًا في مجال ضبط قضايا المخدرات.
ونجحت الحملات في ضبط 21 متهمًا في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، وضبط 16 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و424 دراجة نارية مخالفة.
وتمكنت الحملات من إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 33176 مخالفة مرورية، وكذلك فحص 142 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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