بالصور.. تشييع جنازة الفدائية زينب الكفراوي بحضور محافظ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، آلاف المشيعين لجثمان الفدائية زينب الكفراوي، إحدى فدائيات محافظة بورسعيد خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، التي وافتها المنية أمس بالمركز الطبي العالمي في القاهرة عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بمدخل رقم "1" في شارع كسرى، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتلقى محافظ بورسعيد إلى جانب أسرة الفدائية العزاء عقب انتهاء مراسم الدفن، على أن تقام مراسم العزاء مساءً في قاعة مناسبات مسجد السلام في حي الشرق.

وسجلت الفدائية زينب الكفراوي اسمها في قوائم الفدائيين، كأول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في صد العدوان الثلاثي، وبلغت من العمر وقتها 15 عامًا.

وبدأت "زينب" نضالها بتوزيع المنشورات لحث المواطنين على مقاومة الاحتلال، وشاركت في إخفاء الضابط البريطاني "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا حينها، كما نفذت عملية لنقل أسلحة وقنابل من مخبأ سري إلى القوات المصرية، كما ساعدت والدها الذي كان يعمل في قسم شرطة العرب ببورسعيد، في إخفاء مستندات هامة تخص قسم الشرطة حتى لا يتمكن الإنجليز من الوصول إليها، ونجحت في إيصال الأسلحة للفدائيين ليواصلوا المقاومة، وشاركت في حملة لجمع التبرعات من المواطنين لتسليح الجيش المصري تحت شعار "سلح جيش أوطانك واتبرع لسلاحه علشاني وعلشانك".