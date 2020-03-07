صحة القليوبية: المحافظة خالية من كورونا.. وتجهيز مستشفى قها لـ"العزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية، أنه من المقرر تشغيل غرف العناية المركزة والحضانات، في مستشفى قها المركزي، الأسبوع المقبل، لتكون مخصصة للعزل في حالة الاشتباه في الإصابة بـ"فيرس كورونا المستجد".

وأضاف "الطباخ"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى لم يجري افتتاحها رسميًا حتى الآن، موضحًا أنه يجري الآن تجهيز غرف العناية المركزة والحضانات بها لتكون مجهزة لاستقبال أي حالات في حالة الطوارئ.

وأشار الطباخ إلى أن المستشفى بها 66 سريرًا و7 أسرة عناية مركزة، وأن المستشفى جرى تزويدها بجميع المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي حالة يشتبه في إصابتها.

وأكد الطباخ أن المحافظة آمنة تمامًا من أي أوبئة، مؤكدًا أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لأي طارئ، مضيفًا أن المديرية تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة.