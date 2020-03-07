من النزهة لعدلي منصور.. ننشر تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة إبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يقوم، حاليا، بإجراء اختبارات وتجارب تشغيل لـ6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، تمتد بطول 7 كم، من النزهة حتى محطة عدلي منصور.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات له، أنه من المقرر افتتاح وتشغيل هذه المحطات أمام الجمهور قبل 25 إبريل المقبل، مطالبًا بتشغيل القطارات تجريبيًا بدون ركاب بطول المحطات الـ6 مع نهاية الشهر الجاري.

ما هي المحطات الـ6؟

تشمل محطات المترو الـ6 المقرر افتتاحها الشهر المقبل: (النزهة 1 - النزهة 2)، ضمن الجزء الثاني من الخط الثالث، إلى جانب محطات (قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور)، ضمن الجزء الثالث من الخط.

لماذا يتم افتتاحها 25 إبريل؟

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يتزامن افتتاح هذه المحطات الـ6 في 25 إبريل المقبل مع وصول الحفار العملاق لإجراء أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لمحطة مترو الزمالك، بجانب وضع حجر أساس القطار المكهرب (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).

من يتولى تشغيل الخط الثالث؟

يجري التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لمدة 15 عامًا، مقابل مصاريف محددة تحصل عليها، وتجري حاليًا عمليات التفاوض مع الشركة تمهيدًا للاتفاق النهائي وتوقيع التعاقد معها.

عن المرحلة الرابعة للخط الثالث:

تمتد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو من محطة هارون بمصر الجديدة في مسار نفقي حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم، ثم في مسار علوي حتى محطة السلام (المستشار عدلي منصور)، بالقرب من موقف العاشر بطول 6.37 كم، وتفريعة أخرى من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي بطول 6.65 كم ليصل إجمالي طول المرحلة إلى 18.17 كم بعدد 15 محطة.