أوقفت مصالح الأمن الجزائرية أمس، الخميس 5 مارس 2020، بالمعبر الحدودي مع تونس "أم الطبول" في الطارف، جزائريين إثنين بتهمة مساعدة أجنبي يتخابر لصالح دولة أجنبية.
العملية حسب صحيفة "النهار" الجزائرية، مكنت من حجز أجهزة ومعدات جد حساسة متمثلة في طائرة دون طيار كانت بحوزة الموقوفين.
التحقيقات كشفت أن الأجنبي حاول تصوير مواقع إستراتيجية على الحدود وتمكن من مغادرة الجزائر بمساعدة جزائريين إثنين.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بإيداع الجزائريين الإثنين الحبس المؤقت بتهمة المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / توقيف شبكة تجسّسٍ بمعبر أم الطبول الحدودي مع تونس وحجز معدّاتٍ حسّاسة منها طائرة دون طيّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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