إيران: ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ145 والمصابين إلى 5823

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في إيران ووفاة 21 حالة خلال

الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طهران بلغ 1539 حالة.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأفاد مراسلنا بأن عدد الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن دخول الفيروس البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة "كورونا".