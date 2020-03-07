إيران توقف إقامة الصلوات في المساجد منعاً لتفشي كورونا

أعلنت الهيئة الإيرانية للمساجد وقف إقامة الصلوات حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أبواب المساجد ستفتح بعد كل أذان لمدة نصف ساعة لإقامة الصلاة الفردية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكان مركز الإحصاء الإيراني أعلن عن وقفعمليات الإحصاء التي تتطلب مراجعة موظفيه منازل المواطنين، حتى الشهر المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مجيد فراهاني عضو مجلس بلدية طهران، أنه يتم تجهيز 8 مستودعات كبيرة بأسرة ومعدات طبية قادرة علىاستيعاب 600 مريض لمعالجة مرضى فيروس كورونا في حال ازدياد أعدادهم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وأضاف فراهاني أنه يوجد في طهران نحو 110 مستودعات كبرى تنتشر غالبا في الحدائق مخصصة للحالات الطارئة كالزلالزل والفيضانات، مؤكدا أنه تم حتى اليوم تجهيز ثلاثة منها لاستيعاب 200 مريض وأنه سيتم تجهيز 5 أخرى بسرعة خلال الأيام المقبلة.
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