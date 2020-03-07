أنباء عن إصابة مرجع ديني بارز بالعراق بـ كورونا

قال محسن المدرسي، نجل المرجع الديني العراقي، هادي المدرسي، إن والده أصيب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للعلاج، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح المدرسي في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن والده المقيم في إيران "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".
ونشر مكتب المدرسي لاحقا تسجيلا له دعافيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس، قال فيه إن "الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان".
وأعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مغادرة أول مصاب بفيروس كورونا المستشفى، وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، أمس يوم الجمعة، إن
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية، بأن 151 مواطناً غادروا الحجر الصحي في محافظة السليمانية لخلوهم من فيروس كورونا.
وأضاف المراسل أن نتائج الفحوصات الطبية جاءت سلبية وأثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن جميع الذين غادروا تمّ حجرهم لمدة 14 يوماً.
وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق 38 حالة، بعد فحص 400 شخص، ووفاة شخصين.
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