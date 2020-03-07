بسبب كورونا.. تأجيل الاحتفاء بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية

أعلنت لجنة عواصم الثقافة الأفريقية، اليوم السبت، أنه تقرر تأجيل الإطلاق الرسمى للاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية، الذى كان مرتقبًا يوم 26 مارس الجارى، إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت اللجنة، فى بيان لها، أن هذا القرار اتخذ تماشيًّا مع التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية، فى إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشار إلى أن المغرب، كان قد قرر الخميس، تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التى يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا، وجاء القرار عقب الإعلان عن ثانى حالة

إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطنة مغربية (89 عامًا) قادمة من إيطاليا، الخميس، وهى فى حالة حرجة كونها مصابة بمرض مزمن"، بحسب ما أفاد مدير مصلحة الأوبئة بوزارة الصحة.

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وسبق ذلك إعلان وزارة الصحة المغربية، الاثنين الماضي، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة أن الحالة لمواطن مغربي، يقيم فى إيطاليا، وأضافت الوزارة، فى بيان:"الحالة الصحيَّة للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًّا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاى يوسف فى الدار البيضاء حيث سيتم

التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة".

ويذكر أيضًا، أن إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، المقام فى المغرب، كانت قد قررت هى الأخرى تأجيل دورته الـ26، التى كان من المقرر أن تقام فى الفترة من 21 إلى 28 مارس الجاري، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء فى بيان نشرته إدارة المهرجان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بلاغ حول تأجيل الدورة الحالية لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، بناء على دورية السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمى باسم الحكومة، والمرفقة بهذا البلاغ، وحفاظًا على سلامة الجميع، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) تقررَّ تأجيل الدورة الحالية من المهرجان، التى كانت مقررة نهاية شهر مارس الجاري، إلى موعد لاحق".