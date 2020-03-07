ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 61 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتيةتسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مرتبطة بالسفر من إيران، ليصل بهم إجمالي عدد المصابين إلى 61 شخصًا.
وفي نفس السياق، قد قرر مجلس الوزراء الكويتي، وقف حركة الطيران مع 7 دول لمدة أسبوع، وذلك بشكل احترازي لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وحدد بيان لمجلس الوزراء الكويتي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، دول (مصر، لبنان، سوريا، الهند، الفلبين، سريلانكا، بنغلاديش)، بحيث يشملها قراروقف جميع رحلات الطيران القادمة منها والمغادرة إليها.
وقال البيان إن سيمنع دخول القادمين إلى البلاد من أي جنسية من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى، ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين.
في حين قرر مجلس وزراء الكويت، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، السماح بدخول مواطني الكويتالقادمين من الدول السبع المُدرجة على قائمة وقف الطيران، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن الإجراءات المُتخذة "لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دول"، داعية الجميع إلى تفهم قرارتها "تقديرًا لخطورة الوباء"، حسب البيان.
وتبلغ حصيلة إصابات فيروس كورونا في الكويت 58 حالة. ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة شفاء أول حالة مُصابة لكويتي يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد أن أثبتت التحاليل خلوه من المرض.
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