بدءًا من اليوم .. فتح الطواف لغير المعتمرين في السعودية

من المقرر أن تقوم السعودية بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءًا من اليوم السبت، وفقًا لموقع العربية نت.
يشار إلى أن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد صرَّح بأن قرار تعليق العمرة مؤقتًا شرعى، ويهدف إلى حماية المعتمرين والمواطنين، وأنهإجراء يتسم بكل ما من شأنه تأمين مصلحة المعتمرين، وسيتم فتح الطواف تدريجيًّا لغير المعتمرين.
وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتمع بالوكلاء وعددًا من القياديين بالرئاسة لتأكيد سير
وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، تكثيف الجهود لسلامة قاصدي بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان، مؤكدًا أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد.
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