وفاة نائبة إيرانية بفيروس كورونا الجديد

توفيت نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، لتصبح واحدة من بين عدة مسؤولين إيرانيين قضوا جراء الفيروس المتفشي في البلاد.

والنائبة هي فاطمة رهبر البالغة من العمر 55 عاما، من المحافظين، انتخبت مؤخراً نائبة في مجلس الشورى عن العاصمة طهران.

وهي ثاني نائب إيراني يتوفى جراء الفيروس وواحدة من بين 7 مسؤولين إيرانيين قضوا بالمرض منذ بدء تفشيه منتصف فبراير في إيران.

21 وفاة

أعلنت إيران تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز أعلن الحصيلة الجديدة خلاله أن هناك "أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا تشتبه إصابتهم"، مضيفا أن 1669 شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء الذي أطلق عليه رسميا "كوفيد-19".